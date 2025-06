Vuelve de viaje con su perro y cuando llega a casa se da cuenta de que le han dado uno que no es el suyo

La joven que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s ha vivido una auténtica pesadilla. Al volver a casa después de un largo viaje se da cuenta de que el cachorro que le han devuelto no es el suyo. Por suerte, la historia tiene final feliz.

Irte de viaje con tu mascota puede llegar a ser bastante problemático, sobre todo, si se viaja en transporte público. La joven (@latripleefe en TikTok) que protagoniza este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s puede dar buena cuenta de ello.

Al llegar a casa después del trayecto en avión, en el que su perro tuvo que ir en cabina dentro de un transportín, se da cuenta de que el cachorro que le han devuelto no es el suyo y, según ella misma afirma, ni siquiera se le parece.

"Este 'bebote' de aquí no es mío", asegura mientras sostiene a un perrito precioso entre sus brazos. "¿Dónde rayos está mi bebé?", se pregunta angustiada. Por suerte, la chica nos ofrece una actualización del estado de esta situación poco tiempo después. "Ha sido todo un desmadre. No nos aceptaron al cachorro (en la aerolínea). [...] Se lavaron las manos y nos dijeron que no había sido su culpa", explica.

Afortunadamente, su cachorrita ya está en la ciudad. "Pero el otro bebé necesita regresar a su casa", lamenta.

"Lo que no entiendo es: si no se parecen, ¿por qué hay confusión?", comenta confundido Alfonso Arús en el plató de laSexta. "Tatiana, tú a tu Coco lo hubieras distinguido aunque solo fuera por la respiración asmática", asegura el presentador de Aruser@s refiriéndose al chihuahua de su hija y también colaboradora en este espacio.