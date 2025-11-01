Ahora

El viral susto de una niña con la terrorífica decoración para Halloween de una tienda arrasa en Tiktok

Algunos niños parecen inmunes al miedo...hasta que algo realmente inesperado los sorprende. La niña de este vídeo se enfrenta con valentía un muñeco terrorífico, pero termina pegando un salto al ver cómo cobra vida.

El viral susto de una niña con la terrorífica decoración de Halloween que "cobra vida" de una tienda

Hay niños que parecen no temer los sustos de Halloween y es que se enfrentan a los decorados más terroríficos sin ningún tipo de miedo.

Es el caso del viral sobre estas líneas, donde una niña se bate en duelo frente a la malvada bruja colocada en una tienda de disfraces.

Sin embargo, cuando menos se lo espera, el muñeco dobla su tamaño y sale disparado hacia la pequeña, haciendo que esta salte por los aires del susto.

Para Angie Cárdenas, existe una teoría: "Seguro que hay alguien tras las cámaras viendo el momento y pulsa el botón siempre en el momento exacto".

