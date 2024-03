Eva Soriano confiesa en este vídeo su teoría sobre el diseño de las bragas: "La hacen de cintura muy estándar, pero en la chochera siempre hacen un estándar chochil, y a poco que seas un poco 'potorrona' eso se abre como el Mar Rojo a Moisés". La influencer Dulceida, presente en el plató, pregunta a la presentadora si a ella le ha pasado.

"A mí me pasa, a veces digo, 'se me salió el toto otra vez'", confiesa Eva Soriano en el plató, donde Aida Doménech no puede contener la risa. Tras escuchar este viral, María Moya y Tatiana Arús defienden la queja de Eva Soriano. "Algunas, depende de las costuras, se te clavan", lamenta María Moya en plató, donde Tatiana Arús afirma que "a veces te acaba estrangulando".