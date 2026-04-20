Edu Aguirre entrena con Omar Montes para la Velada y acaba en el hospital: "Solo falta que a Cristiano se le olvide felicitarle por el cumpleaños"

"Pero, ¿es necesario? De verdad, estamos poniendo a competir a gente que no son profesionales. Se va a hacer daño alguien", ha reaccionado María Gómez en Zapeando tras ver las imágenes del golpe.

Edu Aguirre está entrenando para uno de los combates estelares de la Velada de Ibai Llanos, y lo está haciendo con los mejores profesores: Ilia Topuria, Pablo Motos y Omar Montes. A este último, sin embargo, se le ha ido la mano y ha acabado mandando a Aguirre al hospital.

Así, en un vídeo del entrenamiento se puede ver cómo, tras un puñetazo en el costado de Montes, Aguirre cae al suelo visiblemente dolorido. "Vaya semanita lleva Edu. Eliminan el Madrid de la Champions, casi le parten la nariz, solo falta que a Cristiano se le olvide felicitarle por el cumpleaños", ha comentado Iñaki Urrutia desde el plató de Zapeando.

"Pero, ¿es necesario? De verdad, estamos poniendo a competir a gente que no son profesionales. Se va a hacer daño alguien", ha dicho, por su parte, María Gómez. "Y se está muriendo gente que no se había muerto nunca", ha reaccionado como chascarrillo Dani Mateo.

"Ilia Topuria me recibió en su casa y tuvimos una charla increíble. Hice sparring con Omar Montes y me mandó al hospital (te quiero hermano)", compartió el periodista en sus redes sociales este domingo. Además, en el vídeo explicando lo ocurrido ha develado las consecuencias del golpe: "Tengo los cartílagos súper hinchados, mi preocupación es si tengo el tabique desviado, porque han pasado diez días".

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