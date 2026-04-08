El vídeo viral de Meryl Streep y Anna Wintour fotografiadas por Annie Leibovitz para Vogue

Meryl Streep y Anna Wintour han posado juntas para la portada de 'Vogue' como un guiño a la película 'El diablo se viste de Prada', donde la actriz se inspiró en la editora para crear su personaje.

Meryl Streep y Anna Wintour han posado juntas para la portada de 'Vogue' como un guiño a la película 'El diablo se viste de Prada'. Y es que la actriz se inspiró en la conocida editora para crear su personaje.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia la "divertida sesión de fotos" que han protagonizado ambas. Además, la actriz y la editora han sido retratadas por la conocida fotógrafa Annie Leibovitz, quien también realizó el retrato viral al rey Felipe y a la reina Letizia.

Incluso, las famosas han compartido los mejores momentos de las tomas falsas.

Por otro lado, hace unas semanas Meryl Streep y Anne Hathaway brillaron en la promoción de 'El diablo viste de Prada 2' en México. "Hemos visto a una Meryl Streep completamente desatada bromeando y bailando", afirmó Tatiana Arús, que enseñó en este vídeolos aplaudidos looks de las actrices para la presentación.

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