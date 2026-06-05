Rumbo a Sicilia
La gran boda italiana de Dua Lipa y Callum Turner deja a los Aruser@s sin palabras: hasta 27 vestidos en tres días
La pareja ya tiene todo listo para su gran celebración en Sicilia, una boda de lujo que promete convertirse en uno de los eventos del año. En Aruser@s no han podido evitar reaccionar al despliegue.
Ya está todo preparado para la gran boda italiana de Dua Lipa y Callum Turner. Una celebración en una mansión siciliana que ha dejado a Alfonso Arús con la boca abierta. "Va a durar aproximadamente tres días y no sé si es cierto o no, pero se rumorea que lucirá hasta 27 vestidos diferentes de la mano de Donatella Versace", han detallado la tertuliana Tatiana Arús.
"Mi boda también duró tres días y tuve cuatro vestidos", ha recordado entre risas la colaboradora Elizabeth López. "Al final sale a nueve vestidos por día, no es para tanto", ha bromeado Alfonso Arús, restando importancia al llamativo número de cambios de look.
Tras una boda civil íntima con apenas ocho invitados, la pareja pone ahora rumbo a Sicilia para celebrar su enlace por todo lo alto.
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