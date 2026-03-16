Momentazos de los Premios Oscar: de Nicole Kidman y Ewan Mcgregor a Anna Wintour y Anne Hathaway

Nicole Kidman y Ewan Mcgregor protagonizaron un guiño a 'Moulin Rouge', que cumple 25 años, mientras que Anna Wintour y Anne Hathaway hicieron lo propio con 'El diablo viste de Prada'. Estos son los momentazos de los Premios Oscar.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia los momentos más destacados de la gala de los Premios Oscar, como el protagonizado por Nicole Kidman y Ewan Mcgregor, quienes aparecieron sobre el escenario para entregar el premio a Mejor Película cuando se cumplen 25 años de la película 'Moulin Rouge'. Los actores han demostrado que mantienen intacta su gran química cantando juntos el estribillo de 'All You Need Is Love'.

Por otro lado, Tatiana Arús enseña los momentazos protagonizados por Teyana Taylor, que no solo se puso a bailar al lado de Leonardo Dicaprio, sino que también ha mostrado una gran euforia al saber que 'Una batalla tras otra' había ganado el Oscar a Mejor Película: "Vemos cómo abraza e incluso llega a estrangular al pobre Paul Thomas Anderson".

Por su parte, Barbra Streisand ha rendido homenaje a Robert Redford cantando 'Tal como éramos' durante el 'In memoriam'. "Ha sido un momento muy emotivo porque ella siempre ha dicho que tenía pánico a cantar en directo", explica la colaboradora de Aruser@s, que destaca también el momentazo Anna Wintour y Anne Hathaway, que aparecieron por sorpresa en el escenario haciendo un guiño a 'El diablo viste de Prada'.

"Están en plena promoción de la segunda película y al entregar un premio protagonizaron un divertido momento", destaca Tatiana Arús que enseña en el vídeo la divertida reacción de la editora de moda cuando la actriz le pregunta qué le parece su look. Puedes ver estos y otros destacados momentos de los Premios Oscar en el vídeo principal de esta noticia.

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