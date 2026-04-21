El vídeo viral de un francés que dice que el gazpacho está más rico caliente: "Y le falta sal"

Alfonso Arús se pone las manos en la cabeza tras ver el vídeo viral de este hombre francés probando snacks españoles. Lo que le hace al gazpacho le duele especialmente al presentador de Aruser@s.

Un joven francés ha decidido grabarse en vídeo mientras prueba comida típicamente española y también snacks de los de toda la vida de nuestro país. Sus comentarios y reacciones se han hecho tan virales que @elrealclem ha llegado hasta Aruser@s con este experimento gastronómico. Los colaboradores del programa de laSexta contemplan la escena y se echan las manos a la cabeza cuando el chico decide calentar y echar sal al gazpacho, porque dice que así está más rico. También prueba algunso dulces, como los Filipinos o las Panteras rosas.

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