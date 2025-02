La respuesta viral de un francés a los españoles que aseguran que en Francia nos tratan mal: "Tratamos igual de mal a todo el mundo"

Si alguna vez has ido a Francia y has pensado que sus habitantes no te tratan nada bien, tranquilo, porque no solo se portan así contigo, sino con todo el mundo. Al menos, así lo asegura este creador de contenidos francés en un vídeo que no ha tardado en hacerse viral y del que se hace eco Aruser@s.

El tiktoker @elgabache afirma que no se trata de un tema de "odio". "Es que somos un país bastante individualista", explica. El contraste con España, donde, a su juicio, "la gente confía rápido" es bastante evidente. "Aquí, el respeto y la confianza hay que ganárselos", cuenta. "Cuando alguien llega aquí esperando sonrisas y buen rollo se puede llevar un disgusto", reconoce.

Pero la situación mejora a lo largo del tiempo: "no es desprecio, es cultura. Si mostráis algo de respeto, puede que os tratemos bien". "Y si no es el caso, bueno, al menos la comida es buena, ¿no?", pregunta con una sonrisa.

En el plató, Alfonso Arús se muestra de acuerdo con esta filosofía de vida que llevan los franceses y asegura que cuando conoce a alguien prefiere que al principio sea un poco frío que demasiado efusivo.