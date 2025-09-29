El vídeo del reencuentro de dos bebés gemelos cuando uno de ellos tiene que ser ingresado en el hospital: "Tienen una conexión diferente"

Los dos hermanos gemelos llevan separados tan solo cuatro días, pero a ellos este tiempo se les ha hecho eterno. El plató de Aruser@s se derrite con este tierno reencuentro entre los bebés que vuelven a verse en el hospital.

Cuatro días puede ser una eternidad si es la primera vez en la vida que te separas de la persona que te ha acompañado siempre. Los dos bebés que protagonizan este vídeo viral que recoge Aruser@s se han ganado un 'superolé' por la entrañable reacción que tienen a la hora de reencontrarse en el hospital.

Uno de ellos ha tenido que ser ingresado durante estos días y reposa en el centro médico. El alma se le alegra cuando ve a su hermano gemelo, que juega con él con la misma alegría que si ambos estuvieran en casa, tanta que sus padres tienen que poner toda su atención en que no tire de los tubos y cables que el otro pequeño tiene en la cara.

Ambos comparten cabezazos y también el chupete en este, imaginamos, chiste privado solo apto para gemelos con el que se parten de la risa. "Tienen una conexión diferente, mucho más fuerte que la de dos hermanos al uso", reflexiona Elizabeth López en el plató del programa de laSexta.

"Yo con Hans hacía lo mismo, que no podía estar sin él ni cuatro días", ironiza Arthur Arús. "Sí, ¿a quién le tocaba los hue...?", responde con resignación el pobre chico.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.