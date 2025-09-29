Sebastián Yatra interrumpe su concierto para desvelar el sexo del bebé de una fan

Antes de poner punto y final a sus conciertos por España, Sebastián Yatra ha protagonizado un momento viral al desvelar el sexo del bebé de una joven fan que se encontraba en primera fila.

Sebastián Yatra pone punto y final a su gira en España en el Movistar Arena, que ha vibrado al ritmo de sus canciones. Una de las sorpresas del concierto ha sido la aparición de Pablo Alborán, que ha cantando con Yatra su canción conjunta, 'Contigo'.

Por otro lado, el artista colombiano ha protagonizado un bonito momento junto a una fan, que se encontraba en primera fila sosteniendo un cartel en el que pedía a Yatra que le revelara el sexo de su bebé. "¿En este momento?", pregunta Sebastián Yatra a la joven, que le confiesa que está embarazada de cinco meses.

"¿Sabes cómo le vas a llamar?", pregunta el cantante a la mujer, que desvela que si es niño le llamará Tomás mientras que si es niña llevará el nombre de Victoria. Finalmente, Sebastián Yatra confirma que el bebé se llamará Tomás, desvelando que se trata de un niño. Incluso, el cantante interpreta sobre la marcha en directo una canción personalizada para el bebé.

