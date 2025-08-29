El entrañable vídeo viral de la mamá gato que vigila el sueño de los bebés humanos y su cachorro felino

Pocas cosas hay que nos gusten más en Aruser@s que un entrañable vídeo entre gatos y bebés y este en concreto se lleva el premio a lo más tierno que hemos visto nunca.

La cámara de vigilancia de bebés capta el momento en el que, mientras estos dos pequeños recién nacidos duermen plácidamente, llega la gata de la casa y coloca entre ellos a su cachorrito.

Unas entrañables imágenes que han conquistado el corazón de nuestros amigos de Aruser@s.

Como puede verse en este vídeo viral de @jazhod, mamá gata vigila el sueño de sus tres cachorros: los dos humanos y el gatito. Así, bien juntos, los tres duermen calentitos y seguros ante la atenta vigilancia felina y maternal del animal.

"¡Ay!", suspira en varias ocasiones Angie Cárdenas mientras contempla esta bonita estampa. "Los ha adoptado a los tres", añade la tertuliana del programa de laSexta.