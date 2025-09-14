La divertida cara de desconcierto de dos bebés gemelos al verse por primera vez el uno al otro

En este vídeo viral que recoge Aruser@s Weekend somos testigos del divertido momento en el que estos dos bebés gemelos se dan cuenta con apenas unos días de vida de que son exactamente iguales.

Los dos bebés gemelos que protagonizan este vídeo viral emitido en Aruser@s Weekend son como dos gotas de agua, aunque ellos todavía no se han dado cuenta... hasta ahora.

En las imágenes sobre estas líneas somos testigos del divertido pero desconcertante momento en el que uno repara en la existencia del otro -y el otro en la del uno- y en la cara de sorpresa que ponen ambos al darse cuenta de la situación.

"Como veis, están completamente perplejos", dice Hans Arús describiendo la situación. Con los ojos muy abiertos, se miran intentando quizá encontrar alguna diferencia entre ambos, pero no consiguen hallarla.

Alfonso Arús está algo inquieto con la expresión de los pequeños. "No sé si es necesario mirar con estos ojos tan abiertos", dice entre risas. Y es que, al parecer, la primera impresión no ha sido demasiado positiva.