Ahora

Aruser@s Weekend

La divertida cara de desconcierto de dos bebés gemelos al verse por primera vez el uno al otro

En este vídeo viral que recoge Aruser@s Weekend somos testigos del divertido momento en el que estos dos bebés gemelos se dan cuenta con apenas unos días de vida de que son exactamente iguales.

La divertida cara de desconcierto de dos bebés gemelos al verse por primera vez el uno al otro

Los dos bebés gemelos que protagonizan este vídeo viral emitido en Aruser@s Weekend son como dos gotas de agua, aunque ellos todavía no se han dado cuenta... hasta ahora.

En las imágenes sobre estas líneas somos testigos del divertido pero desconcertante momento en el que uno repara en la existencia del otro -y el otro en la del uno- y en la cara de sorpresa que ponen ambos al darse cuenta de la situación.

"Como veis, están completamente perplejos", dice Hans Arús describiendo la situación. Con los ojos muy abiertos, se miran intentando quizá encontrar alguna diferencia entre ambos, pero no consiguen hallarla.

Alfonso Arús está algo inquieto con la expresión de los pequeños. "No sé si es necesario mirar con estos ojos tan abiertos", dice entre risas. Y es que, al parecer, la primera impresión no ha sido demasiado positiva.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez estrena los actos de partido junto a Montero en Málaga con la vista puesta en las autonómicas de 2026
  2. La Vuelta llega a Madrid con la ciudad blindada contra las protestas y la tensión política en máximos
  3. Hallado un muerto entre los escombros tras la explosión en un bar de Vallecas
  4. Rusia sigue tanteando las defensas europeas: Polonia y Rumanía despliegan a sus fuerzas aéreas ante la amenaza de drones rusos
  5. Aficionado a las armas, introvertido y de familia conservadora: así es Tyler Robinson, el asesino de Charlie Kirk
  6. Los divorcios, un pozo sin fin de gastos: empresas ofertan seguros para reducir el dolor de la ruptura