Una tiktoker estadounidense revela qué nombres españoles pondría a sus futuros hijos: "Ven aquí Cerveza"

La influencer estadounidense '@ryanlaguiri' ha compartido una lista de palabras en español que le suenan tan bien que se plantearía usar como nombres para sus hijos. Desde "cerveza" hasta "naranja".

¿Llamarías a tu hija cerveza? Parece un disparate, pero es una de las propuestas de la tiktoker estadounidense'@ryanlaguiri', que enumera algunas palabras en español que le suenan tan "monas" que no descartaría convertir en nombres propios.

"Esta es mi hija, Camiseta", dice entre risas en el viral, recreando una posible presentación. Incluso sugiere un diminutivo: "Cami". Otra palabra que la enamora es "Cerveza": "Cada vez que escucho a gente española decir cerveza pienso en que es muy mona, ¡ven aquí Cerveza!".

La lista continúa con "Cascada" , "Naranja" o "Brisa": "Brisa ya es un nombre; conozco a mucha gente que se llama 'breeze'".

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús asegura que "si el Sevilla tuviera una hija se llamaría cerveza". "Brisa es bonito, pero camiseta no", opina el presentador del programa.