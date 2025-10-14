La divertida reacción de un Labrador tras ser señalado como sospechoso de romper un peluche

¿Culpable o adorable? Un Labrador retriever se ha vuelto viral en redes sociales por su cómica y entrañable reacción tras de ser acusado de romper un peluche.

Alfonso Arús presenta en los 'top virales' el divertido vídeo de un perro Labrador retriever a quien parece que le han pillado con 'las manos en la masa'.

El dueño graba cómo, de pronto, ha aparecido en el jardín de casa el peluche del pollo "decapitado" y señala como principal sospechoso a su can, quien le mira de reojo. Un divertido gesto que ha hecho estallar de la risa a los colaboradores de Aruser@s en el plató.

"Pone cara de no entender nada pero está claro quién es el culpable", señala Hans Arús. "Todo el mundo sabe que ha sido él", rie Alfonso Arús.

