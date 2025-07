El humorista 'Achopatry', a los que se levantan tarde: "Yo a las 7am tengo los ojos abiertos, ¡os tengo un asco!"

Alfonso Arús presentó una pasada temporada de Aruser@s en el plató este divertido viral del cómico y tiktoker Patricio León, más conocido en redes como '@achopatry', quien opinó sobre la gente "que se levanta a mediodía".

"Yo me preparo bien por la noche, me acuesto cansado, cierro la ventana, quito la alarma del móvil, no hay ni un solo ruido...¡Pues nada! A las 07:10 de la mañana estoy con los ojos abiertos", confesó el cómico, asegurando la "manía" que estaba cogiendo a esa gente que "no tiene problemas para despertarse tarde": "¡Os tengo un asco!".

Alfonso Arús opinó así sobre el tema: "Es un milagro que la gente se pueda despertar a la una del mediodía con todo el ruido que tenemos a nuestro alrededor, ¿cómo lo hacen?". "¡Si a partir de las 8 de la mañana ya hay luz!", exclamaba Óscar Broc.

