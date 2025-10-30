¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOROS de la semana?

Ahora

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

NIÑO: Un niño lleva los anillos al altar. No tiene muy clara cuál es su función y al llegar a la zona de los novios, se arrodilla y pide matrimonio a la niña que le acompañaba.

ASIENTO: - Este niño está descubriendo cómo se reclina el asiento de los coches. Al accionar tanto la palanca, el asiento se dobla en su totalidad y le golpea en la cabeza.

PAYASO: Una mujer decidió ponerse una máscara de payaso terrorífica y salió sigilosamente mientras su marido preparaba la fiesta de Halloween. Tras esperar unos minutos, lo vio por la ventana del comedor arreglando algo. De repente, entró en casa y gritó: «¡BU!». El resultado fue pánico total y el hombre dio un brinco, tiró los cuencos y corrió asustado por la habitación.

COREOGRAFÍA: En Etiopía, un grupo de chicos realizan una coreografía de exhibición antes de un partido de fútbol y pasa esto. Uno de ellos sale volando y acaba impactando de frente contra el suelo. Ha sido atendido rápidamente. Por suerte está bien y todo ha quedado en un tremendo susto.

SAQUE: Se ha producido en Irán. El jugador del Esteghlal Fayaz Midoragi ha sufrido una fractura de cuello y cadera al hacer un saque de banda acrobático que le ha salido fatal.

APARCAMIENTO: En Santiago de Chile, esta conductora de 86 años pierde el control del coche, rompe la valla y cae sobre un aparcamiento, quedando perfectamente colocado junto a otro vehículo. Afortunadamente, la conductora resultó ilesa.

BILLAR: En Brasil, el hombre que tenemos en imagen se emociona tanto jugando a billar que sale corriendo y a punto está de ser atropellado por un coche que pasaba en ese momento por la calle anexa a donde estaban jugando la partida.

SPIDERMAN: En Miami, Spiderman ha vuelto a sufrir un percance al saltar por las azoteas. EL superhéroe no ha calculado bien sus movimientos y ha acabado desapareciendo en el vacío.

MOTO: Este hombre lleva a su amigo borracho subido a la moto. En la parte trasera, lleva una caja montada y lo tumba dentro para poder llevarlo a su casa.

ENTIERRO: Un repartidor llega a un cementerio para hacer entrega de un ramo de rosas. Sin embargo, el chico termina cayendo al fondo de la fosa donde se realizaba el entierro.

