Alfonso Arús, tras escuchar los beneficios de cenar pronto: "¿Entonces los guiris viven más y duermen mejor?"

Alfonso Arús comenta las recomendaciones del nutricionista David Carrizo sobre cómo elegir bien la hora de cenar puede afectar a nuestro metabolismo. "Tu cuerpo necesita horarios, no excusas",señala el experto.

Alfonso Arús desvela en 'top, expertos' las ventajas que tiene cenar pronto, basándose en lo que ha explicado David Carrizo, especialista en nutrición. "Si eliges cenar antes de las 20:30 tu metabolismo te lo va a terminar agradeciendo y vas a dormir mejor. Tu cuerpo necesita horarios, no excusas", explica el experto.

Según revela Carrizo, nuestro cuerpo tiene "un reloj interno y comer tarde lo puede desajustar". "Lo que provocará es un pico de insulina, cuando tu cuerpo debería estar preparándose en se momento para dormir", desvela Carrizo, que matiza que "puede generar a llevar una resistencia a la insulina".

Además, según apunta, comer tarde puede "terminar inhibiendo la melatonina", lo que provocará como consecuencia "un empeoramiento del sueño". "Y un mal descanso te lleva a acumular grasa abdominal", concluye.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús responde a la explicacion del experto entre risas: "¿Entonces los guiris que cenan a las cinco de la tarde viven más y duermen mejor?".

