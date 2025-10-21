El vídeo de Carliyo quejándose del precio de las entradas para el fútbol: "66 euros para un partido de mierda de Segunda División"

"Es un atraco", comenta Hans Arús tras ver este vídeo viral de Carliyo, el famoso creador de contenidos, que se ha gastado 66 euros para ir a un partido de fútbol de Segunda División... y en estas condiciones.

Hans Arús lleva a Aruser@s el vídeo viral del famoso tiktoker @carliyoelnervio en el que se queja amargamente del precio de las entradas para ver un partido de fútbol... y eso, que no es para ver a uno de los equipos más condecorados. "Él es fanático del Málaga CF, que está en Segunda División. El otro día se enfrentó al Leganés y esto le costó una entrada de visitante", dice el colaborador introduciendo la publicación del creador de contenidos.

Carliyo muestra a sus seguidores las gradas y el césped. "Mira, por si alguno alguna vez se había preguntado cómo es una entrada de 66 euros en un partido de mierda de Segunda División", grita entre el gentío para después seguir describiendo todo lo que tiene a su alrededor con un toquecito de ironía.

"Esto es una locura. Mira, hay césped y todo ahí abajo. ¡Y te ponen caviar y todo!", bromea. "¡Qué desfase! ¡Hay hasta pantallas y todo para que veas cómo va el partido, que te dice el minuto que es y todo", dice apuntando al diminuto monitor. Después se centra en los asientos, unas sillas que no parecen demasiados cómodas, para acabar llamando la atención de la mascota: "¡Mira, por 66 euros hay pepinos andantes! ¡Pepino!".

"66 euros para estar en un córner en un partido de Segunda División es un atraco", comenta el tertuliano de vuelta al plató. "En Alemania, hay unas políticas por las que un Bayern de Múnich - Borussia Dortmund te cuesta 25 euros la entrada", informa. Alfonso Arús aprovecha la ocasión para criticar también los abusivos precios de las camisetas de los equipos. "Habrá gente que no se lo podrá permitir", lamenta. "Imagínate si una familia tiene dos niños", dice Angie Cárdenas apoyando la reivindicación del presentador.

