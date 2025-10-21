Alfonso Arús se moja sobre el cambio de hora: "Es un latazo cambiar el reloj del horno, del microondas y del coche"

Alfonso Arús repasa lo que dicen los expertos acerca del cambio horario tras la petición del Gobierno de Pedro Sánchez a Bruselas de no volver a cambiar la hora. El presentador da su opinión al respecto.

Según la psicóloga Cristina Martínez, el cerebro necesita de dos a cinco días para adaptarse al nuevo horario tras cambiar la hora y es común notar cansancio, irritabilidad o dificultades para concentrarse. "Será verdad, pero yo no me creo nada", comenta Alfonso Arús en Aruser@s ante esta información. Al parecer, quienes más notan los efectos son los niños, señala Angie Cárdenas... pero a juzgar por lo que cuenta Marc Redondo, las mascotas tampoco se quedan atrás.

Los pros y los contras

Elizabeth López hace un pequeño resumen de los pros y los contras de cambiar la hora: "La ciencia pide despertar por el sol, pero los ciudadanos prefieren tardes largas. Hay catedráticos que aseguran que si nos quedamos siempre con el horario de invierno el sol saldría tres horas y pico antes en junio que en diciembre. En verano, amenecería entre las 5 y las 6 de la mañana, y a las 8:30 h, cuando el grueso de la población se pone en marcha, ya estaría acalorada".

Sin embargo, "los integrantes de la Sociedad Española del Sueño defienden que se mantenga de forma permanente el horario de invierno porque dicen que contribuye a mejorar el rendimiento intelectual, ayuda a disminuir la aparición de enfermedades, como las cardiovasculares, la obesidad, el insomnio y la depresión".

Si nos quedamos con este horario, cuenta López, estaríamos alineados con Londres y no con Berlín, que es el que tenemos ahora.

Este domingo, nuevo cambio

Sea como sea, en la calle también estamos cansados con el hecho de tener que cambiar de hora dos veces al año y cada uno tiene sus preferencias, como podemos ver en este vídeo resumen de lo que los ciudadanos han contado a los micrófonos de laSexta y que podemos ver sobre estas líneas.

Eso sí, la madrugada del sábado volveremos a cambiar la hora y a las 3:00 serán las 2:00 h.

La Comisión Europea apoya la petición de Sánchez, pero no lo ve como algo "prioritario"

Sin embargo, ante la petición del Gobierno de Pedro Sánchez a Bruselas, la UE ha respondido que no se trata de un "tema prioritario".

"Mala señal si ha dicho que no es prioritario el tema. Eso quiere decir que no nos harán ni caso", pronostica Alfonso Arús, quien se declara partidario del horario único, "aunque solo sea por el latazo de tener que cambiar de hora los relojes del microondas, el horno y el coche". "No hay forma ", se queja, y advierte a aquellos que quieren quedarse con el horario de verano de que "el verano acaba cuando acaba".

