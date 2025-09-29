El vídeo del paseo de Carliyo en globo aerostático que acaba por los suelos en medio de un safari: "Os voy a meter una denuncia..."

El viaje de novios de Carliyo y Natalia Palacios está siendo un tanto accidentado. El globo aerostático en el que estaban los influencers ha tenido un aterrizaje complicado que ha acabado con los pasajeros en el suelo en mitad de un safari.

Alfonso Arús es un fan declarado de Carliyo y por eso no se ha perdido ni un solo detalle de su boda con Natalia Palacios. Ahora, también hace el seguimiento del viaje de novios, que está siendo un tanto accidentado. "Ha cometido uno de los errores que nosotros siempre subrayamos, que es el de montarse en globo aerostático. Simplemente di no", comenta el presentador.

Y es que lo que mal empieza, mal acaba. "Por el dinero que me he gastado mínimo tendría que ir solo en reservado y con botella, pero hay 16 personas dentro del globo. ¿Esto qué es?", se pregunta el creador de contenidos.

Las llamaradas también consiguen alterarle bastante, por no hablar de las alturas. Eso sí, las vistas son impresionantes... hasta que en el aterrizaje acaban en el suelo, completamente volcados. "Os voy a meter una denuncia...", dice entre risas, tras asegurar que ha comido césped.

"Chófer, what happened here?", se refiere a él en inglés. En el plató del programa de laSexta están algo asustados y agradecen que al menos, no hayan tenido problemas con los animales del safari.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.