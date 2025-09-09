Dos entradas de fútbol de 1930 salvan a los concursantes de 'Tesoro o cacharro' de perder 10.000 euros

Alberto y Alejandro siguen su camino en 'Tesoro o cacharro' jugándose 10.000 euros y apostando por el objeto clave. Ahora se la juegan entre una moneda, unos querubines, unas entradas de fútbol, un misterioso mapa y una navaja.

Alberto y Alejandro continúan su concurso por conseguir los 10.000 que todavía pueden ganar. Tras quitarse de encima el cómic, un artículo que ha hecho perder a los hermanos 50.000 y 30.000 euros, tendrán que apostar por qué próximo objeto es un 'Tesoro o Cacharro' con la navaja como objeto de oro.

Ahora toca seguir jugando y las opciones son: una moneda, unas entradas de fútbol, los dos querubines de Boris Izaguirre, el invitado del programa y un mapa. Los hermanos deciden marcar las entradas como el objeto con menos valor entre todas las opciones.

El experto en antigüedades del programa revela que las entradas pertenecen a la colección personal e intransferible de Marc Floratzt. Dos entradas del primer Mundial de Fútbol que se hizo en la historia, en 1930 en Uruguay. Fue el mundial 'del boicot'.

Con la información sobre la mesa, deciden conservar la navaja como objeto de oro y marcan las entradas de fútbol. Los nervios se apoderan de los hermanos que, agarrados de la mano, descubren finalmente el precio final.

