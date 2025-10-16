El experimento extremo de un influencer: sobrevivir en una isla desierta donde cada seguidor alarga su reto

Hans Arús presenta el reto extremo de Alejandro Cereceda: un creador de contenido que se ha lanzado a sobrevivir en una isla desierta. Lleva 10 días aislado y promete alargar su estancia 10 segundos por cada nuevo seguidor.

Hans Arús muestra en el plató el reto viral de Alejandro Cereceda (@buscandoacere), fotógrafo y filmmaker, que se ha propuesto sobrevivir en una isla desiertacon lo poco que le brinda la naturaleza. Lleva 10 días y el joven muestra desde sus videos en redes sociales cómo está siendo su aventura.

¿La novedade? Por cada seguidor nuevo, promete alargar 10 segundos más su estancia en la isla. Además, los seguidores podrán votar si merece tener "ayudas" durante su experiencia.

Tras conseguir pescar y hacer fuego, los internautas han valorado positivamente su esfuerzo y han desbloqueado la opción de poder utilizar un "mechero". "Algunos me decís que se me ve muy alegre para llevar tanto tiempo y es que delante de cámara intento estar más animado, no quiero que esta serie sea depresiva", confiesa el joven, mientras se refugia en su tienda de campaña.

En el plató de Aruser@s, debaten sobre los realities en islas desiertas donde "nunca sabes lo que pasa cuando la cámara se gira". "En un programa de gran magnitud hemos visto hasta cómo gente ganaba peso", bromea Angie Cárdenas.

