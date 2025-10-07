Ahora
Victoria Beckham presenta su nueva colección en París arropada de su familia y amigas como Eva Longoria: "Falta Brooklyn"

Semana de la Moda de París

Victoria Beckham ha presentado su nueva colección en la Semana de la Moda de París, donde la ha arropado toda su familia a excepción de Brooklyn y Nicola Peltz, confirmando que continúa la distancia con su hijo y nuera.

Tatiana Arús enseña los momentos más destacados de algunos desfiles de la Semana de la Moda de París. Es el caso de Victoria Beckham, que ha presentado su nueva colección arropada de su familia.

"Ha ido toda la familia casi al completo", destaca Tatiana Arús, que afirma que la excepción ha sido su hijo mayor, Brooklyn, y su nuera, Nicola Peltz, que "ya son baja habitual". "Vemos emocionados cómo están en el desfile y, en el momento de salir a saludar, da un beso a David Beckham", destaca la colaboradora de Aruser@s.

Por otro lado, resalta que también han estado amigas famosas como Sofía Vergara y Eva Longoria. "Poco a poco se va consolidando como una más en estos desfiles", afirma Tatiana Arús.

