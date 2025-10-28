El vídeo de la divertida escuela de prejuicios sobre ideología de Nachter: "Llevar la bandera es de fachas, ¿pero y si gana la Selección?"

El creador de contenidos Nachter analiza en clave de humor los prejuicios asociados a la izquierda y a la derecha en nuestro país en este vídeo viral que recoge Aruser@s, en el que se centra, específicamente, en "las excepciones".

Nachter llega a Aruser@s con su divertida escuela de prejuicios sobre ideología. Hans Arús se hace eco de la tercera lección, la de las "excepciones", una desternillante reflexión que analiza a la sociedad española.

"¿Llevar la bandera de tu país es...?", pregunta el 'profesor'. "Facha, patriota, de derechas", responde rápidamente el alumno. Pero, ¿qué pasa si gana la Selección o es Eurovisión?, plantea el 'docente'. "En ese caso sí que se puede", confirma, aunque solo durante unas horas determinadas.

De la misma manera, destripa los tópicos de "conducir un coche eléctrico" -de izquierdas, a no ser que seas empresario-, llevar "la camisa por dentro" -de derechas, con la excepción de que sea hawaiana o vintage- y ser vegano -de izquierdas, a no ser que se haga por estética-.

"Llevar tatuajes es de antisistema, excepto si ponen 'Carpe Diem' o la fecha de tu boda, que entonces pasas a ser cuñado emocional", finaliza.

Entre risas, Alfonso Arús afirma haber aprendido la lección, aunque reconoce que le ha resultado muy complicada.

