El increíble botín de reliquias que una española descubre al reformar una casa cerrada desde hace 50 años

Botellas antiguas, maletas intactas, una máquina de escribir y hasta televisores retro: lo que parecía una vivienda cerrada durante medio siglo escondía un auténtico viaje al pasado.

Lo que iba a ser una simple reforma se ha convertido en una auténtica cápsula del tiempo. Carolina se ha comprado una casa en su pueblo y, mientras reconstruye lo que será su nuevo hogar, ha ido mostrando a sus seguidores los sorprendentes hallazgos encontrados en el interior. La vivienda llevaba más de 50 años cerrada, pero el paso del tiempo no ha borrado sus tesoros.

Entre polvo y cajas olvidadas han aparecido botellas de refrescos antiguos, maletas de viaje de cuero en perfecto estado, libros de todo tipo, una máquina de escribir, la clásica vajilla Duralex, una videocámara vintage, un juego de picnic digno de película, botellas de vino añejas y televisores antiguos que pretende conservar como piezas decorativas.

El hallazgo no ha pasado desapercibido en el plató de Aruser@s, donde las imágenes han despertado asombro entre los tertulianos. "¡Es un buen botín!", exclama entre risas Alfonso Arús, mientras que Hans Arús va nás allá: "Seguro que las teles valen un pastizal como reliquia", apunta, consciente del auge del mercado vintage.

Por su parte, Alba Gutiérrez recuerda que no es un caso aislado: "Mucha gente hereda casas antiguas y puede encontrar auténticos tesoros guardados en trasteros". A lo que Alfonso remataba con humor:"Lo bueno sería que encontrara una carta Pokémon de esas que valen 15 millones".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.