Úrsula Corberó publica su primera foto con su hijo, Dante: "Hola, soy mami"

Úrsula Corberó ha publicado su primera imagen con su hijo, Dante, paseando por las calles de Barcelona con el siguiente texto: "Hola, soy mami".

Úrsula Corberó ha publicado su primera fotografía en su cuenta de Instagram tras convertirse en madre. La actriz de 'La casa de papel' aparece paseando a su pequeño Dante, de apenas unos días de vida, por las calles de Barcelona, ciudad natal de la joven y a donde se trasladó para dar a luz.

Por su parte, su pareja, Chino Darín, se encuentra en Buenos Aires, Argentina, a donde acudió días después de nacer el pequeño Dante por motivos profesionales. "Estoy un poco dormido porque no vengo durmiendo nada en estos días", afirmó con una gran sonrisa el actor a la prensa en el aeropuerto, donde explicó que habían sido "días muy intensos". Y es que el actor se escapó de un "rodaje en Buenos Aires para tratar de pegarle a la fecha de parto". Algo que pudo cumplir.

Por otro lado, el feliz abuelo, Ricardo Darín, desveló a la prensa que se encontrada en la entrada del hospital que el bebé es un niño y ha sido parto natural: "Se llama Dante sí, y es un nombre como mucha significancia y muy bonito".

