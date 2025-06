Los trucos de los juegos de la feria, al descubierto: "Vengo de disparar armas reales en EEUU, no me esperaba fallar seis tiros a un metro"

"Fallas más que una escopeta de feria", asegura un popular refrán. Pero, ¿es cierto que este tipo de juegos están trucados? El youtuber @TitoChurch intenta comprobarlo en este vídeo viral que recoge Aruser@s. Por supuesto, uno de los primeros juegos que prueba es el de disparar para conseguir premios. "Es que no le estoy dando a ninguno", se queja. "Vengo de disparar armas reales en EEUU. Fallar seis tiros a un metro de distancia no me lo esperaba", reconoce.

En el juego de la portería comprueba que "cada pelota pesa diferente". "El segundo tiro lo intento hacer igual y la pelota tiene otro plan", bromea. Con el básquet tampoco tiene demasiada puntería. "Tengo que decir que los balones no eran tan redondos. Estaban como un poco deformes, que yo creo que esto es para que cuando rebote sea mucho más aleatorio", explica.

Su conclusión es que, efectivamente, "están diseñados para que pierdas muchas veces antes de poder ganar" y también que él es "tremendamente malo".

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús opina que "se juntan las dos cosas". Angie Cárdenas cuenta su teoría sobre las personas que llevan peluches en la feria: "Son familia, son figurantes". Sin embargo, Hans Arús sí que ha tenido mejor suerte o mejor puntería.