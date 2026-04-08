El truco del Feng Shui que promete acabar con las malas energías: poner un plato de arroz bajo la cama

Esta tradición milenaria asegura que el arroz tiene la capacidad de absorber todo lo negativo del ambiente si se deja varios días en la habitación.

Según el Feng Shui, la solución a nuestros problemas podría estar en algo tan sencillo como colocar un plato de arroz bajo la cama. "El Feng Shui es una tradición milenaria asiática con más de 3.000 años de historia y lo que defiende es que hay que reconducir la energía vital de las cosas", explica Alba Sánchez, detallando que "el dormitorio es la estancia donde recargamos nuestra energía, nos limpiamos y nos purificamos".

Por eso, el arroz juega un papel importante. "Para ellos simboliza todo aquello que tiene la capacidad de absorber", señala.

¿Y qué hay que hacer exactamente? El ritual consiste en colocar arroz blanco crudo en un cuenco y dejarlo debajo de la cama, en un espacio tranquilo, durante un periodo de entre tres y siete días. Una vez transcurrido ese tiempo, hay que tirarlo a la basura.

Según esta filosofía, el arroz absorbería las malas energías acumuladas y ayudaría a limpiar el ambiente. "Menos mal que es crudo, porque si no sería una tentación saber que tienes un arroz tres delicias debajo de la cama", bromea Alfonso Arús.

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