Alfonso Arús revela en 'Top Expertos' las claves del Feng Shui para elegir las fotos del hogar

Según una experta, estas son las recomendaciones del Feng Shui aplicadas a la decoración del hogar, centradas en el uso de fotografías para atraer la buena energía: en qué espacios poner y cuáles es mejor evitar.

Alfonso Arús presenta en 'Top Expertos' una serie de recomendaciones basadas en el Feng Shui sobre qué fotografías conviene tener en casa para atraer la buena energía. Las indicaciones proceden de una experta en esta disciplina, quien ha subrayado que colocar fotos en el hogar no es una obligación, sino una elección personal.

"No es obligatorio poner fotos. Si te gustan, ponlas", ha explicado la especialista. No obstante, si se decide decorar con imágenes, especialmente en el recibidor, aconseja que sean únicamente de las personas que viven actualmente en la vivienda. "Que no reciba nadie que no está en este mundo ni en esta casa", ha matizado.

En el resto de la casa, la experta señala que las fotos pueden distribuirse con mayor libertad, aunque establece algunas zonas donde no se recomienda colocarlas. "En el baño no, por favor", advierte, y en el dormitorio principal insiste en que solo debe haber fotografías de las personas que duermen allí. "No tener fotos de hijos, de padres, de abuelos y mucho menos de fallecidos", ha remarcado.

En el plató, Alba Gutiérrez recuerda una experiencia personal que contrasta con estas recomendaciones: "Yo cuando llegaba a casa de mi abuela, en el recibidor tenía todas las fotos de sus nietos".

