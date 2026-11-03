De la trola al embuste, pasando por la patraña y el cuento chino: Aruser@s analiza el "sistema falaz" español

El tiktoker @aleixmartel analiza, con pizarra y rotu, las diferentes formas que tenemos en España de hablar de las mentiras. En Aruser@s, Tatiana Arús apunta a que falta algún término en este repaso.

"Una trola es una mentira que no es solamente para salir del paso, es para manipular". Es una de las primeras lecciones magistrales que da @aleixmartel en este vídeo viral que recoge Aruser@s. El objetivo del tiktoker es hacer un repaso al "sistema falaz" español, y para ello se detiene en palabras como "milonga", "embuste" o "patraña". "Embustero suena a costumbre, a profesión", comenta.

Lo "terrible" de la "patraña" para él es que "desde que abren la boca ya sabes que es una mentira lo que te están contando". "No solo te están mintiendo, te están llamando tonto a la cara", añade. La "paparrucha" está en desuso, pero el "cuento chino", por mal que nos sepa por utilizar una nacionalidad como agravante, está a la orden del día.

Otra de las que están de moda es "bulo". "Que rima con culo y no es casualidad. Es corto, fuerte, contundente. Tanto como el hedor a mentira que desprende un bulo", apunta.

En el plató del programa de laSexta, Tatiana Arús reclama que entren en esta lista también "trolero" y "farsante".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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