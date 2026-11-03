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De la trola al embuste, pasando por la patraña y el cuento chino: Aruser@s analiza el "sistema falaz" español

El tiktoker @aleixmartel analiza, con pizarra y rotu, las diferentes formas que tenemos en España de hablar de las mentiras. En Aruser@s, Tatiana Arús apunta a que falta algún término en este repaso.

De la trola al embuste, pasando por la patraña y el cuento chino: Aruser@s analiza el "sistema falaz" español

"Una trola es una mentira que no es solamente para salir del paso, es para manipular". Es una de las primeras lecciones magistrales que da @aleixmartel en este vídeo viral que recoge Aruser@s. El objetivo del tiktoker es hacer un repaso al "sistema falaz" español, y para ello se detiene en palabras como "milonga", "embuste" o "patraña". "Embustero suena a costumbre, a profesión", comenta.

Lo "terrible" de la "patraña" para él es que "desde que abren la boca ya sabes que es una mentira lo que te están contando". "No solo te están mintiendo, te están llamando tonto a la cara", añade. La "paparrucha" está en desuso, pero el "cuento chino", por mal que nos sepa por utilizar una nacionalidad como agravante, está a la orden del día.

Otra de las que están de moda es "bulo". "Que rima con culo y no es casualidad. Es corto, fuerte, contundente. Tanto como el hedor a mentira que desprende un bulo", apunta.

En el plató del programa de laSexta, Tatiana Arús reclama que entren en esta lista también "trolero" y "farsante".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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