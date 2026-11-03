Elena Godessart, sobre el hombre que lleva meses atrapado en el aeropuerto de Nápoles: "Más que 'La terminal' es 'Resacón en las Vegas'"

El hombre de 30 años, que carece de documentación, "no sabe de dónde viene ni adónde se dirigía" cuando quedó atrapado en el aeropuerto italiano.

Si habéis visto la película 'La terminal', este caso que ha presentado Alfonso Arús la sección de noticias que 'no te imaginas' de Aruser@s os resultará familiar. Un hombre indocumentado y con amnesia lleva meses atrapado en el aeropuerto de Nápoles, en Italia, sin poder explicar quién es ni cuál era su destino.

"Solo recuerda que es sueco", aseguran varios medios vinculados al caso. Según ha explicado Alba Sánchez, el hombre tendría alrededor de 30 años y "no sabe de dónde viene ni adónde iba". Ante la dificultad para identificarlo, las autoridades italianas lo han trasladado a un refugio para tratar de averiguar su origen y esclarecer su situación.

La historia ha llamado la atención de los colaboradores del programa por las similitudes con la película 'La terminal', en la que el personaje interpretado por Tom Hanks se queda atrapado en un aeropuerto. "De los aquí presentes, la que tiene más papeletas para identificarlo es Lourdes, especialista en desaparecidos", ha comentado el presentador entre risas.

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