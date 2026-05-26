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Tomás Navarro, psicólogo: "Lo mejor para no tener problemas con tu pareja es que no sea un imbécil"

Las palabras de este psicólogo revolucionan el plató de Aruser@s, porque lo que explica es evidente, sí, pero nunca nadie antes se había atrevido a decirlo en alto.

Tomás Navarro, psicólogo: "Lo mejor para no tener problemas con tu pareja es que no sea un imbécil"

"Lo mejor para no tener problemas con tu pareja es que no sea imbécil", sentencia el psicólogo Tomás Navarro en este vídeo viral que recoge Aruser@s. Después, puede haber lo que llama "pequeños detalles", como que haya comunicación, respeto e intereses comunes. "Pero con que no sea imbécil ya tienes muchísimo ganado", insiste. En el plató del programa de laSexta, Angie Cárdenas asegura que "hay más imbéciles de los que nos imaginamos" y Hans Arús se pregunta si eso hay que dejarlo claro ya en la primera cita.

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