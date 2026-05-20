¿Qué vídeo quieres que gane el IMBÉCIL DE LA SEMANA?

¡Llega el momento de votar el Imbécil de la semana! Diez candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos EL IMBÉCIL DE LA SEMANA. Estas son las opciones:

SOFÁ.- Un grupo de jóvenes intenta bajar por una rampa de patinadores con un sofá. Cuando el tercer chico salta sobre él, el sofá se mueve y el joven sale despedido.

COLUMPIO.- Un hombre da vueltas a un columpio, en el que está agarrada una mujer. Al empezar a dar vueltas, y cuando el hombre trata de apartarse, la mujer le golpea y se lo lleva por delante.

CUERDA.- Un hombre intenta cruzar un río caminando por encima de una cuerda. AL pisarla se desequilibra y acaba cayendo al agua.

BOMBA.- Un hombre coge carrerilla para saltar de bomba al agua desde el pantalán. No calcula que allí apenas hay profundidad y se da un buen culetazo.

BILLAR.- Un chico espera recibir una bola de billar en la mesa. Cuando se la lanzan, le dan con tanta fuerza, que le golpea la boca.

RAMA.- Un hombre golpea a cámara una rama contra su rodilla para romperla. Sin embargo, no consigue romperla y termina haciéndose daño en la rodilla.

REALIDAD VIRTUAL.- Una chica está jugando con la Realidad Virtual. Al recibir el toque de una amiga, se mueve y pierde el equilibrio, cayendo de cara al suelo.

ATLETA.- Este atleta celebra, con las manos cargadas de plátanos, su éxito en la carrera. Está tan emocionado que camina por las gradas mirando a cámara, coloca mal el pie y cae de morros.

ESCALERAS MECÁNICAS.- Un chico, con tal de hacer la gracia, se tira por la mediana de unas escaleras mecánicas, dejándose caer pendiente abajo. Sin embargo, como era de esperar, no sale bien, ya que el hombre se golpea con los resaltos de la escalera mecánica.

LABUBU.- Un hombre vestido de Labubu circula por un parque montado sobre una bicicleta. Toma carrerilla y sube una rampa, pero al llegar arriba se come la barandilla y sale volando.

¡Vota por tu vídeo favorito!

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