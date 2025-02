¿Cómo podemos superar una crisis de pareja? El psicólogo Arun Mansukhani da varias pautas

Arun Mansukhani, visita Zapeando para hablar sobre las crisis de pareja. El psicólogo expone que para poder solucionar este tipo de conflictos, el primer paso, que el considera el más importante, es asumir que las relaciones humanas son conflictivas. "Si ante el primer conflicto me las piro... tienes que aprender a gestionar los conflictos", indica.

La segunda pauta del psicólogo es darse cuenta que hay un problema. "Pero, date cuenta de cuál es el problema", añade. "El problema no es que tú, el problema es que nosotros no sabemos tener conflictos constructivos", explica. "A partir de ahí, todo el trabajo tiene que ser para llegar hasta ahí", indica el psicólogo. Mansukhani expone que, para tener conflictos constructivos, lo primero es "pensar que el otro no es tu enemigo". A partir de ahí es necesario aumentar las prácticas positivas.

También es necesario aprender a comunicarse. "Una vez que se ha hecho todo eso, que ya puedes tener un conflicto constructivo, es el momento de empezar a abordar los problemas", indica. El psicólogo afirma que mucha gente comienza a abordarlos antes de tener todo lo anterior construido. "Si los abordas y se puede funcionar, genial, que no... el momento que me toca a mí, hacer terapia de pareja", indica. Mansukhani explica que lo más recomendable sería ir a terapia de pareja antes de que hubiera problemas graves.

Miki Nadal afirma que el silencio tampoco es una buena solución ante un conflicto de pareja. El psicólogo aclara que el silencio "es bueno si dura entre 20 minutos y 24 horas". "A partir de 24 horas es 'muro de piedra', es una agresión", añade.