El vídeo de Aitana y Plex en el que aprenden a elaborar una paella en Valencia

Aitana y Plex han sorprendido preparando una paella en el restaurante Poble Nou aprovechando los conciertos de la cantante en Valencia.

Aitana ha aprendido a elaborar una paella valenciana junto a Plex aprovechando que se encuentra de gira por Valencia. Tras los exitosos conciertos de su gira 'Cuarto Azul', la cantante ha acudido con su pareja al restaurante Poble Nou, donde, como se puede ver en las imágenes, disfrutaron de una gran paella. "No se le da nada mal", destaca Tatiana Arús, que afirma que "el resultado es bueno". Sin embargo, Angie Cárdenas alucina con el tamaño de la paella: "Es brutal".

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