Una tiktoker italiana se viraliza al hacer un vídeo en el que muestra cuales son sus platos favoritos de la gastronomía española. "Mi primera comida favorita, que cuando llegué dije 'esto es increíble' son las croquetas de jamón, cuando son crujientes y el relleno está caliente...", comienza diciendo la joven.

"Segunda la tortilla de patatas, con o sin cebolla, pero para mí con cebolla", afirma la creadora de contenido, que pone en el tercer puesto a la paella. "Solo para comer, no para cenar y me gusta más la de marisco, pero la de carne también me gusta mucho", explica la tiktoker.

"Muy bien la italiana", reconoce Alfonso Arús al ver su top tres. Hans Arús cuenta que en comentarios mucha gente pide que le den la nacionalidad tras hacer este ranking. "A mí solo me falla lo de la cebolla", comenta Angie Cárdenas.