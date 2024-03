La tiktoker @luciaroma_official se ha planteado una duda existencial que está haciendo que el mundo tal y como lo conocemos se tambalee. Los españoles tenemos asumido que nuestra gastronomía es, sin lugar a dudas, la mejor del mundo, pero, ¿y si esto no fuera cierto? ¿Y si en el resto del mundo no opinan lo mismo que nosotros?

"He visto un vídeo que me ha dolido profundamente pero me ha hecho reflexionar. Esta persona dice que la comida española está sobrevalorada", expresa con preocupación. La joven quiere buscar respuestas y por eso pregunta a todo aquel que no haya nacido o resida en nuestro país qué es lo que opina al respecto.

Pero antes de saber lo que la humanidad tiene que decirle, la duda ya se ha instalado en su cabeza. "¿Será verdad? ¿Será algo cultural?", se pregunta con una angustia que llega incluso al plató de Aruser@s. Para Alfonso Arús, la clave está en comer comida española en restaurantes españoles, y alejarse de los establecimientos de otros países que 'reinterpretan' nuestra gastronomía.

Para tranquilidad de todos, Hans Arús tiene buenas noticias que darnos.