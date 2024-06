Los reyes de España han celebrado los 10 años de reinado junto a sus hijas, que se asomaron en el balcón que da al patio de la Armería para ver el cambio de guardia. Posteriormente, se desplazaron al que da a la Plaza de Oriente. "Vimos cómo le jugaba una mala pasada un rayo de sol a la infanta Sofía mientras que la reina Letizia se tenía que sentar de vez en cuando por su fractura en el pie", destaca Tatiana Arús, que muestra en ele vídeo principal de esta noticia las emotivas palabras del rey Felipea la reina Letizia y a sus hijas.

Por otro lado, la colaboradora también enseña el discurso con el que la princesa Leonor y la infanta Sofía sorprendieron a su padre y a todos los presentes dedicándole un bonito discurso: "Gracias por acompañarnos para recordar que en estos 10 años hemos aprendido de nuestros padres lo que significa el compromiso que los cuatro tenemos con los españoles".

Tras escucharlas, Alfonso Arús destaca que se pide una sorpresa igual con sus hijos: "Cuando decidáis algo, que sea sorprendente como esto, que yo no sepa nada". "Con los mariachis te lo hice", recuerda Angie Cárdenas al presentador, que le contesta tajante: "Los mariachis no tienen ese punto de emotividad y sentimental, no es lo mismo". "No es lo mismo unos hijos deseando felicidad a su padre que un grupo de mariachis cantando", insiste Alfonso Arús, que pregunta a su familia: "¿Cómo queréis que llore con un grupo de mariachis?".