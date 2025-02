El Sevilla, al estudio que dice cuánto tiempo hay que caminar para quemar las calorías de una cerveza: "Tendría que hacer dos maratones"

Alfonso Arús muestra en el plató de Aruser@s el estudio que destapa cuánto tiempo hay que caminar para quemar las calorías de una cerveza, una copa de vino o un cubata. "No te da la vida, Sevilla", bromea el presentador del programa, mientras el colaborador asiente con la cabeza.

El vocalista de Mojinos Escozíos confiesa que tras conocer los datos del análisis, "por la cerveza que toma", este mes "tendría que hacer dos maratones". "Una este domingo y otra el que viene", bromea El Sevilla.

"No tomo cubatas, me dijeron que era malo mezclar y no mezclo los refrescos con el alcohol", añade el colaborador, que tendrá que tomar medidas después de conocer la investigación.