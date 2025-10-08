"¿Quieres alcohol?": El inesperado gesto de un heladero de Pamplona con un turista tras pedir helado de 'goxua'

Un creador de contenido estadounidense que está de viaje por Pamplona se ha vuelto viral tras compartir su curiosa experiencia en una heladería del casco viejo: "Pedí un helado de goxua y..."

Nick (@spainwithnick), un creador de contenido estadounidense ha compartido con sus seguidores uno de sus descubrimientos gastronómicos durante su paso por Pamplona: el helado de 'goxua'.

"Acabo de tomarme unos pinchos y unas cañas por el casco viejo y, como me apetecía algo dulce, he parado en una heladería y he visto algo nuevo que nunca había oído: helado de sabor 'goxua'", cuenta Nick en su vídeo.

Intrigado, pregunta al heladero por el nuevo sabor y el hombre le explica que es un postre típico de la zona, hecho con "nata, bizcocho y un toque de alcohol". Tras aclarar que el helado de la tienda no contiene alcohol, el joven reacciona entre risas: "¡Pues qué pena!", a lo que el heladero contesta de forma inesperada: "¿Qué pasa, quieres?".

"Y sacó una botella de debajo de la caja y lo echó encima, ¡me encanta esta ciudad!", concluye Nick.

Desde el paltó de Aruser@s, Angie Cárdenas asegura que este viral "habla muy bien de nosotros". "Así se muestra lo flexibles que somos", bromea.

