Un tiktoker, a los "ansiosos" por salir del avión: "¿Sois retrasados? Estáis de pie, con tres maletas, el codo en mi cara..."

"¿Por qué la gente se levanta corriendo de sus asientos del avión según aterriza?", se pregunta el creador de contenido Guille Fernández: "¿Sois retrasados? Nos vais a esperar al resto en el bus que te lleva a la terminal".

Alfonso Arús presenta en la sección de los 'zasqueadores' la queja viral de Guille Fernández, '@guillerfernandezzzz' en TikTok, quien ha explotado ante los "ansiosos por salir del avión".

"Tengo una pregunta para los que salen corriendo del avión y se levantan nada más aterrizar, ¿sois retrasados?", lanza con ironía el joven.

Un 'zasca' dedicado a toda la gente que "huye" según las ruedas del avión tocan la pista y, todavía, "no han apagado ni la luz del cinturón". "Y ya estáis de pie, con la mochila puesta, tres maletas, el codo puesto en mi cara y respirando como si fuerais a perder el metro", dice visiblemente cabreado.

Lo peor de todo, según dice, son las prisas: "¿Para qué salís corriendo? ¿Para esperarnos a todos los demás en el puto autobús que te lleva a la terminal?".

Desde el plató de Aruser@s, están de acuerdo con la reflexión del joven. "Es ansia viva", comenta David Broc.