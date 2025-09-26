Natti Natasha sorprende al desvelar el sexo de su bebé en plena actuación en los Premios Juventud

Lola Índigo, Camilo, Marc Anthony, Carlos Vives, Maluma... muchos rostros conocidos han acudido a los Premios Juventud, donde Natti Natasha sorprendió al desvelar el sexo de su bebé.

Tatiana Arús enseña los mejores momentos de los Premios Juventud, que, por primera vez, se ha trasladado a Panamá en vez de producirse en Nueva York. "Allí han ido muchos artistas como Lola Índigo, Camilo, Marc Anthony, Carlos Vives o Maluma", destaca Tatiana Arús, que enseña el momentazo protagonizado por Natti Natasha.

Y es que la artista, que se encuentra embarazada, ha jugado al despiste sobre el sexo de su bebé: "En los ensayos un momento lucía un traje azul, en otro momento rosa...". Sin embargo, la cantante desveló finalmente el sexo del bebé que está esperando cuando, en medio de la actuación, su vestido se iluminó de color rosa.

Por otro lado, Alfonso Arús analiza el look de Camilo: "Estoy convencido de que Balenciaga sacará algún día una bolsa de basura como si fuera de lujo".