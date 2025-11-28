Un tiktoker alucina al encontrarse un anuncio navideño de Vigo en una parada de autobús de Nueva York

El creador de contenido Peldanyos, de viaje en Nueva York para grabar sus populares rutas gastronómicas, se ha topado con una inesperada estampa navideña: un anuncio del alumbrado de Vigo.

Peldanyos ha viajado a Nueva York para continuar con sus clásicas rutas gastronómicas, probando algunos de los productos más famosos y virales de Estados Unidos. Sin embargo, durante una de sus grabaciones, ha sido otro detalle el que lo ha dejado sin palabras: un anuncio de la Navidad de Vigo en plena parada de autobús neoyorquina.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, el cartel promocional incluye el lema "Unique in the world", una clara referencia al ya icónico alumbrado navideño de la ciudad gallega. "¡Marketing! Para que vengan los yankees a gastar pasta en Galicia", bromea Peldanyos.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores califican el gesto de "fantástico" y celebran, entre risas, el impacto internacional que está logrando año tras año el alumbrado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.