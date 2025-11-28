Ahora
Un tiktoker alucina al encontrarse un anuncio navideño de Vigo en una parada de bus de Nueva York

Virales de Aruser@s

Un tiktoker alucina al encontrarse un anuncio navideño de Vigo en una parada de autobús de Nueva York

El creador de contenido Peldanyos, de viaje en Nueva York para grabar sus populares rutas gastronómicas, se ha topado con una inesperada estampa navideña: un anuncio del alumbrado de Vigo.

Peldanyos ha viajado a Nueva York para continuar con sus clásicas rutas gastronómicas, probando algunos de los productos más famosos y virales de Estados Unidos. Sin embargo, durante una de sus grabaciones, ha sido otro detalle el que lo ha dejado sin palabras: un anuncio de la Navidad de Vigo en plena parada de autobús neoyorquina.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, el cartel promocional incluye el lema "Unique in the world", una clara referencia al ya icónico alumbrado navideño de la ciudad gallega. "¡Marketing! Para que vengan los yankees a gastar pasta en Galicia", bromea Peldanyos.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores califican el gesto de "fantástico" y celebran, entre risas, el impacto internacional que está logrando año tras año el alumbrado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El juez dicta prisión provisional sin fianza para Ábalos y Koldo por riesgo de fuga "extremo"
  2. Pérez Llorca, investido presidente de la Generalitat Valenciana con los 40 votos del PP y los 13 de Vox
  3. Ayuso se ríe de las protestas en defensa de la universidad pública que asfixia en Madrid
  4. Un afgano de 29 años que trabajó para la CIA: el sospechoso del tiroteo contra dos soldados en Washington
  5. La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado y a un anticuario tras registrar el convento
  6. El 'Gesto por la Paz' cumple 40 años: valentía, silencio y un pequeño lazo azul que dijo "basta" a ETA