Del 'tierra, trágame' al reencuentro viral: segunda oportunidad para el chico que declaró su amor en el metro

En Aruser@s no pierden la fe en el amor ni en las segundas oportunidades:lo que empezó como un rechazo de película podría tener ahora un giro digno de comedia romántica.

En Aruser@s recuerdan el vídeo del chico declarando su amor a una joven a través del cristal de un tren, dibujando un corazón, mientras ella, agradecida pero contundente, respondía enseñando su anillo de compromiso. Un momento que dejó al pobre enamorado con el corazón hecho añicos.

Sin embargo, un año después, el universo ha vuelto a cruzar sus caminos. El propio tiktoker ha compartido un nuevo vídeo en redes en el que aparece junto a la chica y esta vez sin rastro del anillo.

"Quizás al final sí que van a ser pareja", alucina Hans Arús en plató, mientras Alfonso Arús pone el foco en lo improbable del reencuentro, calificándolo de auténtico "puntazo".

Como no podía ser de otra forma, el debate está servido en Aruser@s: ¿Casualidad o destino? ¿Reencuentro buscado o fruto de la viralidad? Puedes escuchar la teoría de cada colaborador en el vídeo sobre estas líneas.