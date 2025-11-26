El vídeo de David Bisbal cantando por sorpresa en el Metro de Madrid para inaugurar la Navidad

David Bisbal ha inaugurado el tren de la Navidad en el Metro de Madrid, donde Noemí Salazar y su madre han intentado regalarle un tupper de croquetas, sin éxito.

"Ayer me desperté con 'El burrito sabanero'", confiesa Alfonso Arús en este vídeo, donde desvela que, cuando se despierta con esta canción, no hay forma de que se la quite "del cerebro en toda la mañana". Por su parte, Tatiana Arús, que "tenía miedo de que se le olvidara la canción" al presentador, vuelve a enseñarle un vídeo de David Bisbal.

En las imágenes, el cantante andaluz aparece en el Metro de Madrid, donde ha dado, por sorpresa, un concierto inaugurando el tren de la Navidad. En el vídeo, Bisbal lo da todo cantando canciones como 'Peces en el río' o 'El burrito sabanero'.

"Esto hoy hasta las 7 de la tarde no me lo quito", asegura Alfonso Arús, que también enseña cómo Noemí Salazar y su madre confiesan haber intentado regalar un tupper de croquetas a Bisbal en el Metro. "Muy mal, no me ha abierto", explica la madre, que aunque no está enfadada, se muestra indignada por no poder darle sus croquetas a David Bisbal.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.