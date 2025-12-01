3 cosas prohibidas en una boda según una 'wedding planner': "Por muy bonito que esté el sitio, si luego te tienes que ir a comer algo..."

Aruser@s se hace eco de este vídeo viral de @la.dupla.eventos en el que una 'wedding planner' desvela las cosas que nunca deberían suceder en una boda y que ocurren de manera más habitual de lo que parece.

"¿Qué tres cosas deberían estar prohibidísimas en una boda?", es la pregunta que le hace la entrevistadora de @la.dupla.eventos a la 'wedding planner' que tiene ante ella en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

La profesional lo tiene claro: nada de pasar hambre -"por muy bonito que esté el sitio, si luego te tienes que ir a comer algo..."-, el "confeti líquido que te desgracia el vestido" y que los familiares y amigos estén con el móvil en plena ceremonia.

"Nadie está disfrutando. Tienes que ver a la novia entrar, al novio emocionarse...", argumenta.

En plató del programa de laSexta no están tan de acuerdo con este último punto. "Al día siguiente, cuando recibes las fotos y los vídeos, te hace mucha ilusión", comenta Alba Gutiérrez.

