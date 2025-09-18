'Me lo temía'
El tierno gesto de un perro al saltar a la pisicna en plena competición tras reconocer a su dueño nadando
Este perro ha reconocido a su dueño nadando por la segunda calle en una piscina en plena competición y ha decidido lanzarse al agua para perseguirlo. Puedes ver el gracioso momento aquí.
Alfonso Arús presenta en la sección de 'Me lo temía' el divertido y tierno momento vivido en una piscina donde se estaba celebrando una competición oficial cuando un perro reconoció a su dueño nadando.
"Los que tenéis perro y piscina coincidiréis conmigo en que el can se va poniendo siempre a la par del dueño como si estuviera compitiendo", apunta el presentador del programa, advirtiendo que "algún día tenía que pasar en una competición oficial".
En Bolivia, un perro ha perseguido a los nadadores hasta que ha captado cuál de ellos era su dueño y, sin dudarlo ni un minuto, ha saltado al agua para ir tras él. "Como es de esperar, la prueba ha quedado invalidada", comenta Alfonso Arús.