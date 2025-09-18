Ahora
El cómico y tierno gesto de un perro al saltar a la pisicna en plena competición para perseguir a su dueño

'Me lo temía'

El tierno gesto de un perro al saltar a la pisicna en plena competición tras reconocer a su dueño nadando

Este perro ha reconocido a su dueño nadando por la segunda calle en una piscina en plena competición y ha decidido lanzarse al agua para perseguirlo. Puedes ver el gracioso momento aquí.

Alfonso Arús presenta en la sección de 'Me lo temía' el divertido y tierno momento vivido en una piscina donde se estaba celebrando una competición oficial cuando un perro reconoció a su dueño nadando.

"Los que tenéis perro y piscina coincidiréis conmigo en que el can se va poniendo siempre a la par del dueño como si estuviera compitiendo", apunta el presentador del programa, advirtiendo que "algún día tenía que pasar en una competición oficial".

En Bolivia, un perro ha perseguido a los nadadores hasta que ha captado cuál de ellos era su dueño y, sin dudarlo ni un minuto, ha saltado al agua para ir tras él. "Como es de esperar, la prueba ha quedado invalidada", comenta Alfonso Arús.

Las 6 de laSexta

  1. El fiscal general autoriza abrir una investigación sobre los crímenes de Israel en la Franja de Gaza
  2. El PP habla de Gaza, pero calla sobre lo que realmente importa: sanciones, embargos y boicots a Israel
  3. El fiscal general vuelve a recurrir la fianza que el Supremo le rebajó de 150.000 a 75.000 euros
  4. La Audiencia Nacional ordena subastar los coches y motos de lujo que le fueron embargados a Víctor de Aldama
  5. ABC suspende "indefinidamente" el programa de Jimmy Kimmel por su monólogo sobre Charlie Kirk
  6. La autopsia de Matilde Muñoz revela que murió "por asfixia": tenía signos de traumatismo en la cabeza, cuello y pecho