Alfonso Arús, al descubrir qué provincia practica más sexo de España: "Con el frío que hace aquí, te refugias y ¡hala!"

Elizabeth López lleva a Aruser@s el estudio definitivo: ¿en qué provincia española se practica más sexo? ¿en cuál de ellas las personas son más infieles? Alfonso Arús se queda helado con las respuestas.

"¿Qué provincia es la número uno en cuanto a relaciones sexuales de pareja?", quiere saber Alfonso Arús. Elizabeth López lleva la respuesta a Aruser@s con este estudio recién publicado. "La campeona es... ¡Teruel!", anuncia la periodista.

Teruel tiene la media más alta de España: "Practican sexo, de media, ocho veces al mes, cuando en España, es de seis veces al mes". "Algunos turolenses lo que dicen, textualmente es: 'Con el frío que hace aquí, te refugias y ¡hala!'", comenta entre risas el presentador.

En la parte baja de la tabla está Girona, con cinco veces. Curiosamente, es la provincia más infiel y más de uno en plató se pregunta si estos dos datos no estarán más relacionados de lo que parece.

Los expertos aseguran que, más allá de la anécota, "este dato revela que los turolenses tienen una buena salud física y emocional, además de una buena relación de pareja". Lo más llamativo es que un 30% de los españoles encuestados reconoce haber sido infiel alguna vez, "con porcentajes más altos en mujeres".