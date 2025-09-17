Super olé
La emotiva reacción de un perro al escuchar el silbido de su dueño tras haberse perdido dos días
Un dueño ha grabado el conmovedor reencuentro con su perro al que perdió el rastro por dos días en el monte. Una reacción que se ha vuelto viral en redes y puedes ver en este vídeo.
El programa de Aruser@s ha emocionado a los colaboradores con este vídeo que se ha vuelto viral en redes sociales: el conmovedor reencuentro entre un dueño y su perro, después de haber estado desaparecido durante dos días en el monte.
Como puedes ver en el vídeo que acompaña esta noticia, el can, visiblemente desorientado, comienza a reaccionar al escuchar un sonido muy familiar: el silbido de su dueño. Duda varios segundos, mira a su alrededor, pero pronto su instinto hace el resto.
En cuanto lo reconoce corre hacia él con entusiasmo y se lanza a sus brazos entre saltos de alegría. "¡Pobrecito! Está eufórico", exclamaba Tatiana Arús. El resto de los colaboradores también se muestran tocados por el momento.